Dalla Premier doppia richiesta per Victor Osimhen

Si legge su ilmattino.it che non solo il Newcastle dei nuovi sceicchi, ma anche e soprattutto l’Arsenal a guardare in casa Napoli. L’oggetto del desiderio sembra essere Victor Osimhen: secondo quanto scritto da The Sun, il club inglese sta seguendo con molto interesse l’attaccante nigeriano del Napoli che sembra essere il primo obiettivo di mercato offensivo per la prossima stagione. Con Lacazette in scadenza e Aubameyang pronto a lasciare Londra, il primo obiettivo dei Gunners era Dusan Vlahovic, ma con il serbo in procinto di passare alla Juventus il primo nome diventerà in estate proprio quello di Osimhen. Il nigeriano è arrivato a Napoli nell’estate del 2020 per 50 milioni, ha un contratto ancora molto lungo ma la situazione economica in casa Napoli impone di ragionare offerta dopo offerta. Ammesso che ne arrivi una pronta a convincere De Laurentiis.