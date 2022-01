CALCIO FEMMINILE – Il Napoli ad un passo dall’acquisto di una punta argentina

Il Napoli femminile cercherà in questa sessione di mercato di rinforzare la rosa in attacco, dopo l’infortunio di Popadinova e quelli di Deppy. Secondo tuttocalciofemminile.com sembrerebbe ad un passo l’acquisto della punta argentina del Newel’s Old Boys Apolonia Berti. Attaccante classe 2002 e in Argentina viene considerata di grande talento e al tempo stesso di prospettiva.

La Redazione