Borriello, ex assessore sport Napoli: “Spalletti è un grande comunicatore”

Ciro Borriello, ex assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Nell’era pandemica in cui viviamo non ci sono entrate. Questo ha portato la SSC Napoli a chiedere una scontistica. Quando si fece la convenzione io voglio ricordare che fu firmata su un presupposto molto chiaro. I 10 anni del contratto servivano per cristallizzare un valore di affitto dello Stadio Maradona poi sarebbero state responsabilità del club quelle relative all’incasso delle partite. Certo una cosa è giocare con il Real Madrid e fare 4 milioni e mezzo di incasso e un’altra cosa è giocare contro lo Steaua Bucarest e fare ‘soltanto’ 800mila euro di incasso quindi non è giusto che il Napoli non debba pagare perché magari ricava poco dallo stadio. Spalletti? Se il Napoli avesse vinto con Empoli e Spezia in questo momento parleremmo di un super campionato. Luciano Spalletti è un grande allenatore e devo dire che si è calato benissimo nella realtà napoletana. Il mister azzurro sta facendo cose inaspettate e nella comunicazione è fortissimo non a caso riesce a dire delle cose con grande capacità con il piglio di un politico navigato. Quando parla lo fa sempre con grande attenzione e mai non dice mai banalità e questo è merce rara nel calcio”.