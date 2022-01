AUSTRALIAN OPEN – Nadal ferma sul più bello il sogno di Berrettini

Questa notte era attesa in Italia la semifinale di Matteo Berrettini che ha affrontato agli Australian Open Rafa Nadal. Il maiorchino si è dimostrato, come sempre, il più forte, vincendo con il punteggio di 6-2; 6-3; 3-6; 6-3. Il ragazzo nativo di Roma, è riuscito a strappare un set, ma la differenza si è vista in fatto di esperienza e qualità di gioco. Da lunedì Berrettini sarà il numero 6 del mondo del ranking ed avendo acquisito ancora la giusta mentalità in futuro di potersela giocare con i migliori. Nadal ora attenderà il vincente tra Tsitsiapas e Medvedev.

La Redazione