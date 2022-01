Altafini, ex Napoli e Juve: “Osimhen? E’ un giocatore che fa la differenza”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto José Altafini, ex calciatore di Milan, Napoli e Juventus, ecco le sue parole: “Scudetto Napoli? E’ una squadra che gioca bene ma bisogna vedere l’Inter come va avanti perché, se continua così e mantiene questo vantaggio, sarà difficile riprenderla. Peccato per il Napoli che ha perso molti punti in casa contro squadre piccole. Adesso, avrebbe 6 punti in più. Osimhen? Penso che sia veramente un giocatore importante. Cambia il volto della squadra che può produrre molto di più perché fa la differenza. Vlahovic? E’ un giocatore che cambia volto alla squadra. Se si guardano i gol che ha fatto negli ultimi tempi, farà grandi cose alla Juventus. Sarà un brutto pensiero per il Milan e per il Napoli. Atalanta? Ultimamente, sta avendo un po’ troppi alti e bassi. In più, ha anche venduto Gosens all’Inter rinforzandola“.