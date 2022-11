TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il centrocampo? Reparto che ha dato maggiori garanzie a Spalletti”

Nel corso di Teleclub Italia, durante “All Club News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “In linea complessiva do come voto al Napoli per il centrocampo 7,5. Bene Anguissa che sin dal primo momento ha dato garanzie, oltre che fisicità anche tecnica. Promosso anche Lobotka, ha ritrovato autostima e sta giocando ad importanti livelli. Demme? Ha avuto tra infortuni e il Covid, poca continuità, ma penso che ha tutto per poter dimostrare il suo valore. Su Fabian Ruiz dico che ha ritrovato l’estro e lo smalto dei giorni migliori. La sua assenza si è sentita nelle partite contro Empoli e Spezia. Elmas? Nel complesso è 5,5, bene la prima parte, poi ha avuto un calo, potrebbe fare di più. Deve essere bravo nelle scelte, tra il passaggio e il tiro, ma certamente è cresciuto. Per quanto riguarda Zielinski credo che abbia fatto bene nella parte centrale tra novembre e Dicembre, poi infortuni e il Covid hanno frenato il tutto, però può essere determinante per la parte finale di stagione. Spalletti e il modulo? Credo che tranne in rare circostanze, giocherà sempre a due a centrocampo con il rientro di Anguissa dalla Coppa d’Africa e gli altri calciatori che verranno ruotati a seconda delle gare”.

