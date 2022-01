Superlega, ancora una sconfitta legale per Ceferin

Al netto delle dichiarazioni di Ceferin e dei suoi continui no, sulla Superlega non c’è ancora la parola fine. Ecco la decisione del Tribunale di Madrid nei confronti di Liga e UEFA. E’ stata respinta la richiesta di UEFA e Liga di rimuovere il giudice Ruiz de Lara, affermando che la loro richiesta è in “malafede“, con l’unico obiettivo di “rimuovere il magistrato dal caso“. Ma non solo. Le due istituzione calcistiche sono state anche multate dal Tribunale dopo aver respinto la richiesta. Una nuova vittoria per Juve di Agnelli, il Real Madrid e il Barcellona in una partita tutt’altro che conclusa. La questione Superlega continuerà a tenere banco anche nei prossimi mesi.

calciomercato.it