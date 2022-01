Il grande colpo del mercato invernale Vlahovic alla Juventus si è concluso in serata, anche con gli agenti della punta serba. Il giocatore, ormai ex Fiorentina, firmerà un contratto fino al 2026, ingaggio da 7 milioni e al club viola, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, andranno 70 milioni + 5 di bonus. Ora per le visite mediche, c’è da attendere che Vlahovic si negativizza dal Covid e poi metta la firma sul contratto.

La Redazione