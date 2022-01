Simeone, cons. comune Napoli: “Il museo del Napoli è un’opportunità”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gaetano Simeone, Consigliere al Comune di Napoli, ecco le sue parole: “Museo del Napoli? La proposta è stata ripresentata in Consiglio dal sottoscritto, con invito al Sindaco. Ho chiesto la possibilità di creare una struttura interna al Maradona dedicata, magari nella parte bassa, adiacente agli spalti. Nello stadio ci sono tante zone abbandonate, nei prossimi giorni visiteremo per comprendere il da farsi per l’area museale. per fare una cosa simile, occorrono un po’ di soldi. Si parla di oltre 300 milioni di euro per potenziare le strutture sportive e scolastiche della regione. I fondi da poter utilizzare ci sono e bisogna lavorarci. Da quando è finito Maradona, abbiamo messo in cantiere tanti doni che i tifosi hanno portato da tutto il mondo. Tutte quelle sciarpe e bandiere, non so adesso dove siano state conservate. Nel museo ritroverebbero spazio e dignità. Nell’ambiente napoletano, non solo per quanto riguarda i tifosi, ci sono tanti scettici. Come se ci fossero altre priorità che interessano al Napoli Calcio e al suo presidente, eppure ritorni economici ci sarebbero, per tutte le parti in gioco. A me quello che dispiace ricordare che tutti i regali portati fuori al Maradona siano gettati dentro un magazzino. Noi come Comune di Napoli dobbiamo valorizzare questo sentimento che ci ha reso noti in tutto il mondo. Il museo del Napoli è un’opportunità da non perdere“.