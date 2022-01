Per il dopo Insigne, il Napoli pensa all’ex Primavera Zerbin

Il Napoli, una volta appurato che Lorenzo Insigne ha già firmato per il Toronto, da Giugno nuova esperienza personale ed economica per il capitano, si sta guardando intorno per trovare il suo sostituto. C’è uno slot libero per la fascia sinistra e un nome spendibile è certamente quello di Alessio Zerbin. Il laterale mancino, classe ’99 nato a Novara, si sta mettendo in mostra con la maglia del Frosinone, con gol e prestazioni davvero importanti. La novità è che l’opzione per il riscatto non è a favore del club di Stirpe. A dimostrazione che la società partenopea, come riporta il CdS, crede molto in lui e sarà monitorato da qui a fine anno. Zerbin sa cosa vuole dalla vita, fa tutto senza strafare, ma quando serve schiaccia il piede sull’acceleratore. La famiglia non gli ha mai messo pressione, ma c’è tanta passione verso di lui. Il tutto non va mai trascurato. Il suo agente Furio Valcareggi parla dell’ex Primavera. «Alessio è stato felice della telefonata ricevuta da Giuntoli dopo la doppietta con il Pisa: è stata la conferma del monitoraggio costante che il Napoli sta facendo su di lui».

La Redazione