Ounas, arriva oggi in città. Cauto ottimismo sulle sue condizioni

Due giorni di pausa e di nuovo in campo. Il Napoli è tornato al lavoro ieri a Castel Volturno dopo le 48 ore di riposo concesse da Spalletti dopo la terza vittoria consecutiva, dopo quelle con la Samp e il Bologna. La sosta servirà come sempre a fare benzina, sia dal punto di vista fisico sia psicologico, e tra l’altro oggi sono anche in programma le visite di Ounas: Adam, reduce da una permanenza in Camerun molto complessa tra il Covid e un’anomalia cardiaca evidenziata dai successi esami e rivelata dopo l’eliminazione dal ct dell’Algeria, Belmadi, alla fine non è riuscito a giocare neanche un minuto in Coppa d’Africa. E anzi ha dovuto fronteggiare problemi su problemi: oggi, comunque, rientrerà in città e poi sarà sottoposto a tutti i controlli necessari a valutare il suo quadro clinico e soprattutto le condizioni cardiache. Con fiducia. Per il resto, ieri il gruppo ha ricominciato con un piano tecnico-tattico e aerobico, e poi con una partitina a campo ridotto. Oltre a Koulibaly e Anguissa, alle prese con la preparazione dei quarti di Coppa d’Africa con Senegal e Camerun, mancano gli altri nazionali Insigne, Meret, Di Lorenzo, Lozano e Ospina.

La Redazione

F. Mandarini (Cds)