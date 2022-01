Osimhen “desiderio” del Newcaste, ma occorrerebbe offerta monstre

Un giocatore giovane e talentuoso come Osimhen, ovviamente, attira l’attenzione. Il nigeriano, attaccante dalle caratteristiche fisiche e tecniche non comuni, ha addosso gli occhi della Premier League. Sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno si legge che il ricco Newcastle l’ha messo nella lista dei desideri, De Laurentiis ha definito nessuno incedibile, ma in estate per farlo vacillare in merito ad Osimhen serviranno offerte superiori ai 70 milioni. Il club inglese nelle scorse settimane aveva provato invano a prendere prima Zapata e poi Vlahovic e ora punta l’attaccante nigeriano, ma non sarà facile strapparlo al club azzurro.