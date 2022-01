No a Diego Costa: le ultime sul mercato della Salernitana

I giorni non sono tantissimi, ma Walter Sabatini è al lavoro perchè vuole a dare alla Salernitana la possibilità di provarci. Non arriverà Diego Costa. Il club ha infatti deciso di tirarsi indietro dopo aver analizzato le ultime prestazioni dell’attaccante e avendo timore che non abbia l’intensità giusta nelle gambe per essere subito pronto. Del resto, Iervolino era stato chiaro: “Non voglio giocatori solo per il nome. Voglio gente pronta“. Il mancato arrivo di Diego Costa blocca – per il momento – la cessione di Nwankwo Simy al Parma. Tornando agli acquisti, Sabatini è sul punto di finalizzare l’arrivo di Federico Fazio dalla Roma. Messo ai margini da Mourinho, il difensore argentino potrebbe essere il colpo a effetto di Sabatini per rinforzare il reparto difensivo di Colantuono: la giornata di venerdì potrebbe essere decisiva.

fonte: gianliucadimarzio.com