Napoli-Spalletti, rinnovo ad un passo e tolta una clausola nel contratto

Il Napoli e mister Spalletti, un matrimonio sportivo, che sta per avere il suo lieto fine. Le pagine odierne di Repubblica, danno per quasi fatto il rinnovo di due anni per il tecnico di Certaldo, ma c’è una novità. In un primo momento il rinnovo era legato all’approdo in Champions, ma questa clausola all’interno del contratto, sembra che sia stata tolta. Il presidente De Laurentiis è rimasto colpito da come l’allenatore abbia condotto nel momento difficile, la nave in porta, nonostante le tempeste, un aspetto che ha reso felice il patron del Napoli. Quindi ci sarà il tanto atteso rinnovo biennale ed un progetto che andrà avanti senza intoppi.

La Redazione