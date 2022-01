Napoli-Mertens, ipotesi rinnovo ad una condizione. Retroscena Mls per lo “scugnizzo” belga

Il Napoli e Dries Mertens, una vicenda dove c’è di mezzo il rinnovo e tra non molto se ne parlerà, probabilmente a mercato chiuso. Fino ad ora il club azzurro non ha ancora intavolato la trattativa, ma presto potrebbe avvenire. Il belga tra l’altro sta per diventare padre, quindi una bella notizia a livello personale, poi c’è il terreno di gioco. La linea di De Laurentiis, secondo il Corriere dello Sport, è ormai chiara, abbassare il tetto ingaggi. Si è iniziato con Manolas, poi con Insigne e probabilmente con il resto della squadra. Sono i tempi che cambiano, tra pandemia e tenere a posto i bilanci. La sensazione è che con l’approdo in Champions, le strade possono ancora proseguire insieme. Infine c’è un retroscena di mercato, nei mesi scorsi il Toronto, società che ha da poco acquistato il capitano Insigne, si era fatta avanti, ma lui ha detto di no. Per Mertens solo gli States, come possibile destinazione, ma solo alla lontana, visto che vuole restare a Napoli. Il belga ormai adottato dalla città aspetta e poi si vedrà.

La Redazione