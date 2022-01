Napoli e Comune pronti a rivedere i costi di fitto del Maradona

Serie A sta perdendo 1,5 miliardi di euro e senza ristori rischia il fallimento» è il grido di allarme che lanciano l’ad dell’Inter Marotta e il presidente del Milan, Scaroni . Due anni di pandemia. Ma pare a tutti un paradosso: vero che si spendono soldi per calciatori proprio per ottenere ricavi in futuro ( la Juventus torna in corsa perentoriamente per la zona Champions ) ma il grido di allarme sembra un paradosso. Il Napoli Comune un abbattimento dei costi di fitto del Juve come fa a sostenere un investimento da 130 milioni (tanto costa Vlahovic, compreso anche le commissioni)? sta trattando con ilun abbattimento dei costi di fitto del Maradona : ma è un passaggio logico, considerando gli stadi chiusi per più di un anno e gli incassi ridotti. E lacome fa a sostenere un investimento da(tanto costa Vlahovic, compreso anche le commissioni)? Napoli – «Lasta perdendodi euro e senza ristori rischia il fallimento»la Juventus torna in corsa perentoriamente per la zona Champions

Il recente aumento di capitale da 400 milioni concluso nei primi giorni di gennaio è la risposta. Una operazione che ha portato liquidità fresca nelle casse del club bianconero, utile per far ripartire il piano di sviluppo lanciato nel 2019 e interrotto con l’arrivo della pandemia. L’Inter ha invece emesso un nuovo bond da 415 milioni di euro per rifinanziare il debito: chiude da 4 anni in passivo. Il bilancio del Milan è in rosso di 96,4 milioni di euro: un passivo, però, dimezzato rispetto alla stagione precedente (194,6 milioni). Secondo i dati la proprietà di Elliott, comprensiva del prestito iniziale fatto a Yonghong Li, ha sborsato dal suo arrivo oltre 700 milioni di euro.