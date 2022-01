Mertens: per il rinnovo c’è da fare una rinuncia. Futuro in bilico

E allora, il destino di Mertens: ancora in bilico, non ancora scritto ma neanche segnato. Tutto da scoprire, insomma, ma comunque entusiasmante: tra un po’ il grande Dries, uno che sembra aver colto già moltissimo della vita e delle sue sfumature, comincerà ad affrontare le cose con la visuale di un padre. Padre di un figlio napoletano: cambieranno le prospettive, altro che storie, ma il suo desiderio invece resterà lo stesso. Incrollabile: continuare a giocare nel Napoli e infilare anche la decima stagione consecutiva, dopo aver dipinto le nove precedenti di pennellate fiamminghe da record. Tutti i primati possibili in fatto di gol: in Serie A, 109; in ogni competizione, 144; nelle coppe europee, 28. Mertens è ovunque, in tutte le classifi che storiche del club, eppure non è sazio. A 34 anni e anzi quasi 35: brinderà il 6 maggio, tra non molto. In piena primavera: quando cioè potrebbe aver già incontrato De Laurentiis e chiarito il proprio futuro (…)