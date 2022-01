Insigne/Mancini e la Nazionale: “Valuteremo in base al momento”

Roberto Mancini ha molto a cui pensare, per cui la questione del suo numero 10 che ha preso armi e bagagli per andarsene a Toronto, vuole porsela il più tardi possibile. «Per marzo non ci saranno problemi perché starà ancora qui e anche per le partite di Nations League a giugno credo che non ci saranno intoppi. Poi è chiaro che faremo come per tutti le valutazioni in base al momento». Già, il momento. Ma anche il calendario di Mls. Perché dal primo luglio Insigne si sposterà in Canada e lì in estate si gioca. Anzi si è nel pieno della stagione. Dovrà giocare con il Toronto. Luglio e agosto. Fino al 9 ottobre, quando terminerà la regular season. E poi ci saranno i playoff della Mls. Intanto, però, quel «Faremo le valutazioni in base al momento» fa capire che un punto interrogativo sul futuro azzurro c’è…

Il Mattino