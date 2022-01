Insigne-Higuain, saranno uno di fronte all’altro in Mls

Prima Higuain, poi Insigne da luglio, quando scadrà il suo contratto col Napoli, entrambi, uno di fronte all’altro si sfideranno in Mls. “La prossima Mls americana sembra pronta a tingersi anche d’azzurro. Lorenzo Insigne arriverà a campionato in corso, il capitano attuale del Napoli ha già detto sì al Toronto Fc ed è pronto a calarsi nella nuova realtà dal 1 luglio prossimo, quando scadrà il suo contratto in azzurro. Ed è proprio lì che incontrerà uno dei suoi ex compagni come Gonzalo Higuain, l’argentino che per tre anni aveva vestito la maglia del Napoli tra il 2013 e il 2016 con Benitez e Sarri.Dopo l’avventura alla Juventus e quelle meno entusiasmanti tra Milan e Chelsea, il Pipita aveva scelto di lasciare l’Europa facendo da apripista per i movimenti dall’Italia alla Mls. Nel 2020 Higuain aveva detto sì alla proposta dell’InterMiami di Beckham e, nonostante le voci di un addio, l’argentino vestirà la maglia dei floridiani anche il prossimo anno (e che maglia, ha preso la numero 10). Dalla neve di Toronto al sole di Miami, due ex azzurri che si ritroveranno e si daranno battaglia per la vittoria del campionato”.

Da IlMattino.it