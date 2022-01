Il Napoli è intenzionato a non fare altri acquisti in questa sessione di mercato!

Il ridimensionamento degli ingaggi cambia le strategie del mercato estivo. In questa sessione invernale non succederà nulla. Le uniche due operazioni sono costate, in tutto, 700 mila euro: 500 mila euro il prestito di Anguissa e 200 mila quello di Tuanzebe. De Laurentiis non ha più bisogno di vendere i suoi tesori. Ovvio, dovesse arrivare la proposta irrinunciabile, ci penserà. Ma lo farà senza assilli di bilancio, senza costrizioni finanziarie. Anche lo stesso Koulibaly: vero, ha uno stipendio monstre ma non è più da cedere costi quel che costi. La rinuncia a 4 importanti stipendi porta il monte-ingaggi attorno a quota 75 milioni di euro. L’addio di Insigne, come quello di Callejon ma anche quello probabile di Mertens, manda segnali a tutti: il Napoli può anche rinunciare a costo zero ai suoi calciatori.

Fonte: Il Mattino