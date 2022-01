Robin Gosens, questa mattina alle 9, ha svolto la prima parte di visite mediche e poi alla clinica Humanitas la seconda parte di test medici; in seguito ha raggiunto la sede dell’Inter dove ha firmato il suo contratto con l’Inter che durerà per 4 anni e mezzo a 2,5 milioni all’anno. L’Inter lo preleva in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro più eventuali 3 milioni di bonus.