Giuntoli in pressing per avere il difensore già nel mercato di gennaio

l mercato di gennaio del Napoli sembra essere chiuso – con l’arrivo di Tuanzebe e il rientro prossimo dei calciatori impegnati in Coppa d’Africa Koulibaly e Anguissa; ma il nome di Federico Gatti continua a circolare intorno al club azzurro. Il difensore del Frosinone resta tra i profili più seguiti da Giuntoli per il prossimo anno e serve innestare la marcia giusta per anticipare gli altri club di Serie A che sono interessati.Le ottime prestazioni in B con la maglia dei ciociari, infatti, hanno fatto interessare anche squadre come Juventus e Torino che hanno già preso contatti con la dirigenza. Servono 10 milioni per assicurarsi Gatti – questa la cifra per la quale il Frosinone direbbe sì all’affare – già prima dell’estate. Il Napoli avrebbe portato avanti contatti approfonditi negli ultimi giorni per non farsi trovare impreparati al termine dell’anno.

Fonte: mattino.it