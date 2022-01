Dries&Lorenzo: a voi costruire i mattoni per andare in Champions

Dries&Lorenzo: a voi. In comune? Niente di niente, neanche il colore dei capelli. Però il Napoli, beh, quello sì: ed è nel nome di questo bene supremo che ognuno, ogni volta, chiude in un cassetto pensieri e problemi e si mette a sudare e inventare per i compagni, per la squadra. Mertens e Insigne sono grandi professionisti, altroché, e soprattutto sanno fare egregiamente un paio di cose: sanno giocare al calcio e sanno fare gol. Già: 115 reti il capitano in dieci stagioni, 144 il collega in nove. Tra campionato e coppe varie: 259 gol in due, monumenti azzurri che sin dal Venezia dovranno provare a mettere più mattoni possibile per rinforzare il fortino Champions. Già, per il momento è questo l’obiettivo concreto e assolutamente, decisamente alla portata del Napoli. Appuntamento al 12 febbraio: per riparlarne, eventualmente.

Fonte: F. Mandarini (Cds)