De Magistris, ex pallan.: “La situazione Vlahovic non è stata gestita bene”

Gianni De Magistris, ex pallanuotista e tifoso della Fiorentina, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo a Punto Nuovo Sport Show. “La situazione Vlahovic non è stata gestita bene. Non ci sono più le bandiere e i presidenti di una volta. Adesso, molte proprietà sono straniere ed entrano per fare business. Firenze ha sperato sino all’ultimo che la storia avesse un altro epilogo. E poi l’essere andato alla Juventus, è quello che ha ferito di più i tifosi viola. Commisso? Ha fatto bene a venderlo ora, ma solo perché rischiava di perderlo a zero nei prossimi mesi. Questa formula fa subire i presidenti. Ciò detto, Commisso ha sbagliato a non rinnovare subito Vlahovic, che aveva voglia di firmare subito un paio di mesi fa. La Juventus sta facendo un colpo record per la sessione di gennaio. Poi sul mercato le regole vanno cambiate, anche e soprattutto per i procuratori. Si viene quasi ricattati da queste persone. La Fiorentina ha sbagliato perché Commisso, pur dichiarando cose giuste e strali contro la Juventus, gli ha venduto il calciatore dopo una settimana. La situazione è stata gestita all’opposto di quella di Milenkovic, che invece ha firmato il rinnovo con i viola. Il tifo contro il Napoli nel 2018? Io non tifai contro gli azzurri. Quando Sarri perse 3-0, ricordo la partita. Una cosa è tifare per la propria città, un’altra è essere razzisti o che altro. Il tifoso coglione lo trovi in qualsiasi piazza, purtroppo”.