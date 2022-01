Calciomercato Napoli: spese in casa Empoli. Tre talenti per il mercato estivo

Calciomercato – Il Napoli storicamente guarda molto in casa Empoli per scovare talenti da lanciare nelle zone nobili del calcio italiano e, anche in questi giorni c’è molta attenzione da parte della dirigenza partenopea. Soprattutto per quanto riguarda tre nomi: Fabiano Parisi, terzino sinistro, Mattia Viti, difensore centrale, e Nemid Bajrami, trequartista ed esterno d’attacco.

