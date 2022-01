Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Sulla possibile cessione di Ghoulam – “Onestamente non so se sia vero o meno che l’algerino sia in procinto di lasciare il Napoli. Le indiscrezioni parlano di un possibile passaggio alla Lazio di Sarri. È plausibile il trasferimento in biancoceleste visto che con l’allenatore toscano ha sicuramente vissuto i suoi migliori momenti in carriera”.

Sulla difesa del Napoli – “Juan Jesus mi ha sorpreso, si parlava di un giocatore finito, invece sta dimostrando di essere un gran bel calciatore. Si è meritato la fiducia a suon di prestazioni convincenti, di conseguenza Tuanzebe dovrà aspettare il suo momento”.

Come si sostituisce Insigne – “La società sa come muoversi è inutile che sia io o altri a dare suggerimenti. Nello specifico la situazione di Insigne non è un problema da dover affrontare nell’immediato ma più in la. In quel momento la società saprà farsi trovare pronta”.

Anguissa troverà posto al rientro? – “Sarà importante per Spalletti recuperare la rosa al completo. I problemi per gli allenatori nascono quando hanno poche scelte, non quando ne hanno tante”