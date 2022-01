Assemblea di Lega. Oggi i club chiedono  ampliamenti presenze negli stadi (al 75%)

Sull’onda di quanto detto ieri da Gravina, in occasione dell’Assemblea di oggi, la serie A potrebbe prendere una posizione ufficiale per invitare il Governo ad aumentare la capienza degli stadi. Dopo le due settimane trascorse con l’autoriduzione a 5 mila spettatori sugli spalti, dal prossimo turno si tornerà al 50%. Ma ai club della massima serie non basta: chiedono infatti che quanto prima si torni alla piena capienza, o quantomeno al 75%, come già avveniva fino a qualche settimana fa prima del deciso incremento dei numeri della pandemia; numeri che in questo momento sembrano tornati a scendere. Attenzione, però, anche ad un altro tema delicato all’ordine del giorno, vale a dire quello dell’adeguamento dello statuto della serie A ai principi informatori della Figc, che prevedono l’adozione della maggioranza semplice per ogni votazione interna. Ebbene, proprio da via Allegri è sempre più forte il pressing perché si arrivi all’aggiornamento del regolamento interno. Sempre Gravina, ieri, ha detto che «se non lo fano loro (le società, ndr), lo farà un commissario ad acta». La mossa, evidentemente, serve per dare sostegno a Dal Pino nel mettere fretta ai club, non certo a sfiduciarlo. Fonte: CdS