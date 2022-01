W. Novellino, allenatore: “Il Napoli verticalizza e a me piace molto”

A Radio Marte è intervenuto Walter Novellino, allenatore: “Di Marzio? Era un uomo coinvolgente, persona straordinaria sotto l’aspetto caratteriale, nei momenti di difficoltà mi ha sempre aiutato. Con Zamparini non era facile, vedeva un pareggio e non gli stava bene. Era una persona importante anche per la mia carriera, mi consigliava sempre. Una persona perbene, aveva un carattere particolare ma era un uomo buono, mi coinvolgeva in tutto. La cosa più bella è che la chiesa era piena ieri. Luppi? Da terzino era bravo ma da centrale era fortissimo, sapeva anche impostare il gioco.

Venezia-Napoli? La squadra veneta pressa in avanti bene e gioca bene a calcio, questo è difficile ultimamente. Il Napoli verticalizza e a me piace molto. Però i veneti hanno entusiasmo, squadra a cui manca un attaccante di qualità davanti ma il Napoli deve fare attenzione, squadra agonisticamente forte“.

Fonte: Radio Marte