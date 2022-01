UFFICIALE – Armando Anastasio passa al Pordenone

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Armando Anastasio. Il calciatore, classe ‘96, arriva dal Monza in prestito fino a giugno 2022.

Anastasio è un esterno mancino di grande propensione offensiva e buona tecnica. Originario di Napoli, è cresciuto nel settore giovanile del club partenopeo, disputando anche la Youth League. Nella prima parte della stagione in corso era alla Reggiana. In precedenza, oltre al Monza (vittoria del campionato di C da protagonista e poi in B), ha giocato con Rijeka (3 presenze in Europa League, una proprio contro il Napoli), Cosenza, Parma, Carpi, AlbinoLeffe e Padova.

Fonte: pordeonecalcio.com