UFFICIALE – Amato Ciciretti al Como 1907

Como 1907 comunica l’arrivo a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Pordenone fino al 30 giugno 2022 dell’esterno offensivo Amato Ciciretti. In carriera ha collezionato quasi 20 presenze in Serie A tra Benevento e Parma, mentre la scorsa stagione è stato protagonista in Serie B con la maglia del Chievo Verona con 29 presenze e 3 reti. In totale ha giocato 112 partite in Serie B siglando 16 reti.

“Sono molto felice di essere qui – ha commentato Ciciretti – la società mi ha fatto un’ottima impressione e sono sicuro di poter fare bene e dare il mio contributo fino al termine della stagione. Ho visto la squadra giocare da avversario e ho percepito la forza di questo gruppo”.

Fonte: comofootball.com