Tutte le quote e le squadre favorite per la vittoria della Champions League

Dare un’occhiata alle scommesse Champions League significa analizzare indirettamente l’andamento statistico delle squadre che lottano per vincere la coppa dalle grandi orecchie. Per quanto riguarda le favorite ci sono club che quest’anno stanno mantenendo un ritmo incalzante non solo in questa competizione ma anche nei rispettivi campionati e coppe nazionali, su tutti, PSG, Manchester City e soprattutto Bayern Monaco, rappresentano il podio dalla terza alla prima per le probabili vincitrici della competizione. Ma c’è dell’altro, ci sono altre squadre che possono puntare in alto e magari incontrare soltanto una di queste favorite e farla franca.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti

La sfida PSG – Real Madrid è una gara importantissima ai fini della classifica finale, da qui uscirà sicuramente almeno una semifinalista e se i francesi possono contare su un tridente come Messi – Mbappe – Neymar più tantissimi altri campioni, gli spagnoli hanno in panchina il re delle competizioni europee, che sia da giocatore che da allenatore può vantare un palmares importante.

La Juventus di Allegri

Le quote di Betfair scommesse danno come favoriti proprio i Bianconeri contro gli spagnoli del Villarreal, che vengono dalla vittoria dell’Europa League e della Supercoppa. Partita ad altissimo tasso di improbabilità anche se la Juventus rimane quotata a 2.62 contro i 2.75 del simbolo 1.

I Nerazzurri e il Liverpool

L’Inter e i Reds sono strettamente legati da questi ottavi da cui ne uscirà viva soltanto una, pertanto rimangono due squadre attrezzate per lottare almeno fino alle semifinali, che possono chiedere tanto alla Champions. La vittoria del Liverpool è quotata a 2 mentre la vittoria dell’Inter è quotata a 3.4, in un valzer di valori che oscillerà ancora di più tra la partita di andata e quella di ritorno.

Il Chelsea campione in carica

Più che campioni in carica gli inglesi sembrano alquanto scarichi, infatti, hanno perso la Supercoppa Europea ma i quarti sembrano assicurati, in quanto i francesi del Lille difficilmente riusciranno a imporsi. La vittoria del Chelsea rimane quotata a 1.3.

Anche se i problemi mediatici che ha creato Lukuku dopo le sue dichiarazioni d’amore all’Inter, non hanno giovato al buon umore dello spogliatoio, il Chelsea sembra non turbato dalle questioni extra tecniche, almeno in campo, dove dimostra la massima concentrazione

L’Atletico Madrid e il Manchester United

Questa è la partita che tutti vorranno vedere, l’Atletico Madrid ha sete di vittorie dopo le due finali perse negli anni scorsi contro i cugini tanto odiati del Real Madrid, Cristiano Ronaldo che milita nell’armata inglese, ha il dente avvelenato dopo il fallimento della sua esperienza bianconera e vuole a tutti i costi alzare la coppa con le orecchie grandi.

Le quote di questa gara rimangono abbastanza equilibrate, l’armata del Cholo Simeone è la favorita perché fra le mura domestiche riesce sempre a imporsi: 1 quotato a 2.45. Gli inglesi sono leggermente sfavoriti ma possono vantare nella rosa campioni del calibro di Cavani, Pogba e Bruno Fernandes, oltre all’asso portoghese CR7. Partita tutta da vedere che non esclude il pareggio quotato a 3.1.