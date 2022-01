Taglialatela, allenatore: “Per me il Napoli è sempre stata casa”

Su Radio Marte, è intervenuto Pino Taglialatela, allenatore, ecco le sue parole: “Io al Napoli? Innanzitutto sono tifoso, poi ho avuto la fortuna di indossare la maglia che sognavo, per me il Napoli è sempre stata casa. Quando è finita l’avventura noi dobbiamo sempre e solo tifare e mai pensare di fare altro. Poi, nel caso, si vedrà. Ogni società ha le sue idee, per il Napoli faccio sempre il tifo. Batman? Abbiamo avuto qualche problema con la DC ma li stiamo risolvendo, hanno visto che non ci ho mai lucrato sopra.

Scudetto? Sono convinto che al completo il Napoli sia fortissimo e difficilmente battibile. Magari riuscirà a recuperare un po’ di terreno. Meret? Ha tutte le caratteristiche per diventare un grandissimo portiere, forse ha avuto problemi di personalità, dev’essere più sicuro e avere più personalità”.