Tagliafico verso il Barcellona, ma occhio all’inserimento del Napoli

Tra i nomi caldi di questa finestra di calciomercato c’è quello di Nicolas Tagliafico, terzino sinistro dell’Ajax finito nel mirino del Barcellona. L’argentino sembra intenzionato a trasferirsi al Camp Nou ma, nella trattativa si sarebbe inserito anche il Napoli, sulle tracce del giocatore già in passato. Il calciatore avrebbe trattato con diversi club, ma al momento in pole ci sarebbero i blaugrana. Secondo quanto trapela dai media spagnoli, però, la scorsa settimana ci sarebbe stato un colloquio tra gli azzurri, il calciatore e il suo entourage per spiegare i piani futuri del club. Nonostante sarebbe stato raggiunto l’accordo economico con il giocatore, però, non ci sarebbe quello con l’Ajax.

Tagliafico via dall’Ajax? La situazione

Il club olandese, scottato dalle partenze a parametro zero di Onana e Mazraoui la prossima stagione, non vuole fare lo stesso errore con il terzino classe ’92. Il contratto di Tagliafico con i Lancieri scadrà a giugno 2023, pertanto, qualora non dovesse accettare la proposta di rinnovo dell’Ajax, sarebbe libero di trattare con altri club e partire. Per tali ragioni il club olandese chiede un’opzione di acquisto obbligatoria che il Napoli non ha finora concordato. Defilatosi l’Olympique Marsiglia, che ha ha optato per Kolasinac dell’Arsenal, rimane alla finestra il Newcastle. In ogni caso Tagliafico vorrebbe solo il Barcellona, ma occhio al Napoli.

