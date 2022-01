Spalletti ha ritrovato Osimhen: è lui il perno centrale del gioco

Spalletti, a Bologna, ha ritrovato Osimhen. Perché è inutile girarci attorno: il nigeriano è il perno centrale di tutto il gioco azzurro. Crea scompiglio nelle difese avversarie, attacca la profondità e apre spazio a chi si deve inserire da dietro. I 5 gol segnati in appena 13 presenze in serie A ne sono la conferma, proprio come i 4 centri nelle 3 presenze in Europa League. Spalletti lo sa bene e infatti già si frega le mani in vista della volata finale che per il Napoli può anche avere il sapore dello scudetto. Intanto il procuratore Andrea D’Amico ha presentato un esposto al Collegio arbitrale del Coni (massimo organo della giustizia sportiva) per esigere dal Napoli il pagamento per la mediazione nella trattativa per l’acquisto di Victor Osimhen nell’estate 2020 dal club francese del Lille. La cifra richiesta dal manager è di circa un milione di euro.

Il Mattino