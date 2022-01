Salernitana – Il lavoro di Sabatini ed il colpo ad effetto chiamato Costa

Walter Sabatini è al lavoro per provare a rendere possibile il “miracolo” Salernitana. Dopo Mazzocchi e Sepe, i granata del neo presidente Iervolino non si fermano. E tentano anche il colpo ad effetto. Dopo settimane di corteggiamento, pare che il ds abbia convinto Diego Costa ad accettare la sfida di centrare la salvezza in Serie A. L’attaccante brasiliano, come si legge su Il Mattino, dovrebbe essere pronto a firmare un accordo semestrale, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Sabatini, inoltre, è in pole anche per portare a Salerno Kaio Jorge, enfant prodige bianconero inseguito da mezza Serie A. L’ipotesi è quella di un prestito secco. In attesa della fumata bianca, i campani sono pronti ad accogliere Simone Verdi, per il quale è stata raggiunta virtualmente l’intesa con il Torino.