Per Giuntoli saranno mesi intensi tra la questione rinnovi e riscatti

In casa Napoli non ci sono solo gli acquisti da effettuare per la prossima stagione, ma anche risolvere le questioni dei rinnovi e pensare ai riscatti. Sulla prima vicenda, dopo Insigne, altri giocatori sono in scadenza. Il portiere Ospina, sul colombiano, come riporta il CdS, c’è il forte interesse del Real Madrid, determinante per poi muoversi eventualmente per Meret. C’è anche Ghoulam, ma qui difficilmente ci sarà il rinnovo, visto che guadagna oltre 4 milioni. Infine Mertens, qui c’è da far valere l’opzione per il terzo anno, ma ci sarò una proposta d’ingaggio al ribasso, si attende la risposta del belga. Per quanto riguarda i riscatti ci sono: Anguissa, Tuanzebe e Juan Jesus. Sul primo probabilmente si arriverà all’acquisizione definitiva sui 15 milioni. Per il difensore centrale, dipenderà se Spalletti gli darà altre chance e infine l’ex di Inter e Roma. Giocatore venuto con tanto scetticismo, ma si è conquistato la fiducia dell’ambiente, anche con ottime prestazioni e domenica anche la prima rete in azzurro. Insomma per il d.s. Giuntoli il lavoro sarà davvero intenso.

La Redazione