Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti con otto giocatori in meno

Dopo due giorni di vacanza, il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti all ‘SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri si preparano per arrivare al meglio alla gara col Venezia alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Tutto questo però con otto giocatori in meno: Insigne, Meret e Di Lorenzo impegnati nello stage di Coverciano; Ospina e Lozano impegnati con le rispettive nazionali nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali; Koulibaly ed Anguissa che sabato e domenica giocheranno i quarti di finale di Coppa d’Africa con le loro nazionali, Senegal e Camerun; ed Ounas, per cui si attendono gli esami dopo il problema cardiaco riscontrato mentre era impegnato con la sua nazionale.