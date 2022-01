Mercato Napoli: colpo a sorpresa dal PSG? Nel mirino due centrocampisti

Mercato – Centrocampo del Napoli: Paredes o Wijnaldum. Questo il titolo a sorpresa di Tuttosport sul mercato del Napoli, con il quotidiano che non esclude un colpo a sorpresa per la mediana. Con l’arrivo a Parigi di Ndombele, ci sarebbe anche più di un centrocampista in esubero ed è lì che il Napoli proverebbe a rinforzarsi. I nomi sono due: Leandro Paredes e Georginio Wijnaldum. Paredes è stato poco utilizzato da Pochettino, che gli ha spesso preferito proprio Wijnaldum, ma l’arrivo di Ndombele potrebbe rendere superflua anche la presenza dell’olandese. L’accordo con il presidente del PSG, Nasser AI Khelaifi, non sarebbe complicato, anche perché i rapporti con De Laurentiis sono ottimali fin dalle cessioni di Lavezzi e di Cavani.

Fonte: Tuttosport