Mancini lascia con il telefono in mano Politano. Resta ancora a casa, ci sperava!

L’attaccante del Napoli ci sperava davvero, convinto che questo inizio di stagione in azzurro fosse stato sufficiente per convincere il Mancio a inserirlo in lista. Ad alimentare ulteriormente le speranze di Politano anche l’infortunio di Chiesa che virtualmente aveva sbloccato un posto nella rosa della Nazionale. Ma niente, il napoletano salterà anche questo giro. Mancini, infatti, ha deciso di guardare altrove convocato Zaniolo e Zaccagni, e lasciando a casa Politano, per la gioia di Spalletti. Doppia beffa, perché l’attaccante del Napoli era stato a un passo anche dalla convocazione all’Europeo vinto dall’Italia, scartato solo all’ultima scrematura, quando il ct gli ha preferito Bernardeschi. B. Majorano (Il Mattino)