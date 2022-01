Mancini, CT Italia: “Insigne? Faremo le valutazioni in base al momento”

Roberto Mancini nasconde le sue preoccupazioni per la partenza per l’America di Lorenzo Insigne. Guarda al breve, non riesce, e fa bene, a guardare oltre l’orizzonte che sono i playoff: «Per marzo non ci saranno problemi perché starà ancora qui e anche per le partite di Nations League a giugno credo che non ci saranno intoppi. Poi è chiaro che faremo come per tutti le valutazioni in base al momento».Ovviamente, c’è poco da fare i salti di gioia per la scelta del capitano di spostarsi in Mls. «Poi ci sarà una finestra a settembre e poi eventualmente i Mondiali. Parlarne adesso mi sembra presto».

Fonte: Il Mattino