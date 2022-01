Malick Thiaw, non solo Napoli e Milan: si allunga la lista dei pretendenti

Si allunga la lista delle pretendenti per Malick Thiaw, centrale difensivo dello Schalke04. Dopo quanto emerso ieri circa la volontà di Milan e Napoli, quest’oggi secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW anche Hoffenheim, Lipsia e Bayer Leverkusen, più il Liverpool in Premier League) si sono attivate sul classe 2001 di origini finlandesi. Intanto appare chiara l’intenzione dello Schalke04 di trattenere il difensore almeno fino al termine della stagione. Base d’asta per il suo cartellino dai dieci milioni di euro in su.

da TMW