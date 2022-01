Ilic-Frattesi, doppio interesse per tamponare una possibile partenza

Da oggi il Napoli tornerà ad allenarsi al Training Center Konami di Castel Volturno, dove mancheranno diversi nazionali, tra stage e gare ufficiali, ma il mercato è sempre nei pensieri del club azzurro. Ad esempio a centrocampo c’è da guardare al futuro, visto che in estate Fabian Ruiz, sarà ad un anno dalla scadenza del contratto. I partenopei sanno che per evitare altri casi come Milik, Hysaj, Maksimovic e Insigne, bisognerà evitare nuovi inconvenienti. Per questo che si guarda ad altri calciatori per non farsi cogliere impreparati. Due su tutti piacciono al d.s. Giuntoli. Ilic dell’Hellas Verona che fece bene la scorsa stagione e si sta confermando. L’altro nella lista è Davide Frattesi del Sassuolo, scuola Roma ed è certamente un giocatore che farebbe la differenza in mezzo al campo. Ci sarebbe anche Nandez, ma sembra che la Juventus possa piazzare il colpo, dovesse cedere alcuni dei suoi tipo Arthur o Bentencur.

La Redazione