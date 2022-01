Gazzetta – Vlahovic alla Juve cambierà la geografia del campionato

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, è vicinissimo alla Juventus, affare da 70 milioni di euro, bonus più bonus meno. Oggi La Gazzetta dello Sport analizza come questo trasferimento potrebbe cambiare il volto al campionato ed alla classifica. Il trasferimento di Dusan Vlahovic cambierà la geografia del campionato, riporterà la Juve in area Champions senza se e senza ma e le consentirà di guardare con occhi diversi, più fiduciosi ancora, all’ottavo di finale contro il Villarreal, nella Champions League in corso. L’investimento è oneroso – in Italia, sul mercato invernale, nessuno aveva mai pianificato una spesa di circa 75 milioni per il solo cartellino, stipendi esclusi -, ma è mosso da una chiara logica tecnico-economica. La Juve non può permettersi di restare fuori dalla Champions, fonte di ricavi e vetrina imprescindibile per una grande società. Così ha anticipato di qualche mese l’acquisto di un centravanti giovane – dopodomani il serbo compirà 22 anni – e all’altezza di Erling Haaland, il norvegese del Borussia Dortmund.