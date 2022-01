Gazzetta – Bajrami tra i piani del Napoli per il dopo Insigne

Il Napoli dovrà capire come e con chi sostituire Lorenzo Insigne, quando a giugno passerà al Toronto. Oggi La Gazzetta dello Sport scrive sull’interesse del club partenopeo per Nedim Bajrami, dell’Empoli.

“Proprio il 22enne di Tetovo, nazionale albanese, si prospetta come la pista più accattivante. Anche perché il suo nome va a incastrarsi tra i piani del Napoli per il dopo Insigne nel settore a ridosso della prima linea. Nel 4-3-1-2 di Andreazzoli Bajrami si colloca alle spalle delle due punte. Incursore e ispiratore. In questo campionato ha sommato 21 presenze di cui 13 dal primo minuto. Realizzando sei reti (tre rigori) e distribuendo 2 assist. Nella scorsa stagione è stato tra i trascinatori dei toscani nel salto in A: 5 reti realizzate e 8 passaggi-gol. È arrivato a Empoli nell’estate del 2019 dopo essersi messo in luce nel Grasshopper e anche nelle rappresentative giovanili svizzere (poi ha scelto di giocare per l’Albania).

Al presidente Corsi è costato complessivamente 800 mila euro (500 mila il riscatto finale) in un’operazione che a un certo punto aveva visto coinvolta pure la Juventus. Ora Bajrami è quotato sui 10 milioni. Dionisi che lo ha allenato nella scorsa stagione ha pensato a lui come soluzione per il dopo Boga al Sassuolo, ma la trattativa non è decollata”