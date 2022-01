Il Senegal di Kalidou Koulibaly è ai quarti di finale di Coppa d’Africa, ed affronterà una delle vincitrici fra Mali e Guinea Equatoriale, che si giocherà stasera. Il difensore del Napoli legatissimo alla sua nazionale non perde occasione per caricare i compagni anche via social, come ha fatto su Instagram. “CONTINUIAMO COSI’: FORZA LEONI!”