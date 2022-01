DIFESA – Il Napoli sonda il terreno per l’alternativa a Mario Rui

Il Napoli si muove su più fronti ed un ruolo dove certamente sarà protagonista è il terzino sinistro, ma non per questa sessione di mercato. Sicuramente a Giugno dove si sonderà il terreno per avere un’alternativa a Mario Rui, visto il mancato rinnovo di Ghuolam. Piace Mathias Olivera del Getafe, come riporta il Corriere dello Sport, anche se ieri il presidente del club spagnolo ha smentito la trattativa, dicendo che non sente la società azzurra da un anno. Un altro nome nella lista del d.s. Giuntoli e Wijndal dell’Az Alkmaar, squadra affrontata lo scorso anno in Europa League. Come sempre c’è anche il famoso mister X, ma da qui a fine anno ne passerà di acqua sotto i ponti.

La Redazione