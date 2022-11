Coppola, ex Napoli: “Il Napoli è stabilmente tra le prime in classifica e gode del rispetto delle avversarie”

Nando Coppola, ex portiere del Napoli, ed oggi collaboratore alla Cremonese, ha parlato al quotidiano Roma, ed in particolare si è soffermato sul momento del Napoli. “La stagione del Napoli è molto positiva, è l’ennesimo campionato in cui gli azzurri hanno dato la propria impronta e dimostrato di essere una squadra importante. C’è un po’ di amaro in bocca per le aspettative create dalla prima parte di stagione, ma ribadisco: il Napoli è stabilmente tra le prime in classifica e gode del rispetto delle avversarie”.