COPPA D’AFRICA – Kessie esce per infortunio, il Milan è in apprensione

Questo pomeriggio si sta giocando gli ottavi di finale della Coppa d’Africa tra la Costa d’Avorio e l’Egitto, dove il punteggio è sullo 0-0. Per il Milan, non arrivano buone notizie, per quanto riguarda Frank Kessie. Il centrocampista dei rossoneri, è uscito per infortunio al minuto 30. Sembra un problema all’anca, per Pioli e la società di Gazdis c’è apprensione.

La Redazione