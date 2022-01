Barcellona, il Camp Nou al 100%: sarà così anche contro il Napoli

Si allentano le briglie, si vuole tornare all’ antico, per bisogno o per scelta. In Spagna, come tutti gli altri paesi europei alle prese con l’ondata Covid, si va verso una ritrovata “normalità sportiva”. La conferma arriva dal fatto che Barcellona-Atletico Madrid, big match in programma il 6 febbraio prossimo, dovrebbe giocarsi con il Camp Nou al 100% della capienza dell’impianto. La notizia viene data da RAC1 che afferma e comunica la fine delle limitazioni per quanto riguarda le manifestazioni sportive. Una decisione, questa, che riguarderà anche il Napoli, perchè gli azzurri giocheranno contro il Barcellona il match di Europa League in programma il prossimo 17 febbraio