AUSTRALIAN OPEN – Troppo Tsitsipas per l’azzurro Sinner

Questa mattina è sceso in campo per i quarti di finale degli Australian Open il tennista azzurro altoatesino Jannik Sinner. Il suo avversario era il greco Tsitsipas, ma la gara non ha mai avuto storie. L’atleta ellenico ha vinto con il punteggio di 6-3; 6-4; 6-2. Sinner ha pagato due aspetti, i 5 set del turno precedente e il match perfetto del suo avversario, senza sbavature. Domani invece Matteo Berrettini affronterà Nadal, già certo di essere numero 6 del ranking, ma dovesse vincere salirebbe al numero 5, insomma una gara da non perdere.

La Redazione